Bursa'da İnegöl Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Federasyonu Başkanı Halil Toy, Venezuela örneğini anımsatarak, güçlü toplumun dış müdahalelere karşı dayanıklı olduğunu vurguladı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Federasyonu Başkanı Halil Toy, dünyadaki gelişmeler ışığında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Yazılı açıklama yapan Toy, 'Eğer bir ülkede halk, siyasi görüşleri ve farklılıkları bir kenara bırakarak gerçek anlamda birlik içinde hareket edebilseydi, hiçbir küresel güç o ülkeye kolay kolay müdahale edemezdi' dedi. Venezuela'daki gelişmeleri örnek gösteren Toy, açıklamasında, 'Dağınık ve bölünmüş toplumlar dış müdahalelere karşı savunmasız kalır. Milletler ancak ortak değerler etrafında kenetlenirse güçlü olur' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarih ve kültürel birikimine de değinen Başkan Halil Toy, 'Bizler kökleri Orta Asya ve Anadolu'ya uzanan büyük bir milletin evlatlarıyız. Birliğimiz daim olsun' çağrısında bulundu.

Federasyon olarak birlik ve beraberliği güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Toy, kültürün yaşatılması ve toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışın hâkim kılınmasının öncelikleri arasında olduğunu aktardığı açıklamasını, 'Birlik olan milletler ayakta kalır, ayrışan toplumlar ise dış müdahalelere açık hale gelir. Bu nedenle birlik ve beraberlik her zaman önceliğimiz olmalıdır' sözleriyle noktaladı.