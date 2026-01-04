Tüm Emeklilerin Sendikası, düşük emekli maaşlarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi; 'Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz' mesajı verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tüm Emeklilerin Sendikası, emekli maaşlarının yetersizliğini protesto etmek amacıyla Keşan'da yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Müze Keşan önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Eyleme CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ile SOL Parti Keşan İlçe Başkanı Ali Erol Durmaz da katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklamasını yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilcisi Ahmet Erkan, Türkiye'de emeklilerin bilinçli politikalar sonucu yoksulluğa sürüklendiğini savundu. Emekliliğin artık huzurlu bir yaşam dönemi olmaktan çıktığını belirten Erkan, milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında yaşamaya zorlandığını ifade etti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Erkan, planlanan zam oranlarının yoksulluğu derinleştireceğini söyledi. Barınma krizinin emekliler için ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çeken Erkan, sosyal konut ve kira desteği çağrısı yaptı.

Sendikanın taleplerini de sıralayan Erkan, tüm emeklilere 20 bin TL seyyanen zam yapılmasını, en düşük emekli maaşının yeni başlayan memur maaşına eşitlenmesini, sağlık katkı paylarının kaldırılmasını ve emekliler için barınma desteğinin hayata geçirilmesini istedi. Açıklama, 'Sadaka değil hakkımızı istiyoruz' ve 'Yaşasın örgütlü mücadelemiz' sloganlarıyla sona erdi.