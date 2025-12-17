Kayseri Talas Belediyesi'nin Ali Dağı ve Erciyes manzaralı Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde satışa sunduğu prestijli villa parselleri için geri sayımda sona gelindi. İlçenin yükselen konut bölgelerinde yer alan toplam 30 parsel, hem yatırımcılar hem de kendi yaşam alanını kurmak isteyenler için sayılı saatler kala önemli bir fırsat sunuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Akçakaya Mahallesi'nde bulunan 10 villa parseli, yarın saat 14.30'da Kayseri Talas Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenecek ihale ile yeni sahiplerini bulacak. Panoramik manzarası, ulaşım avantajı ve bölgenin hızla değer kazanması, bu parselleri öne çıkarıyor.

İKİNCİ İHALE 25 ARALIK'TA

İlk ihalenin ardından Akçakaya'daki 4 ve Endürlük Mahallesi'ndeki 16 parsel olmak üzere toplam 20 villa parseli için ikinci ihale 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te yine Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Endürlük, son yıllarda artan yatırım ilgisiyle dikkat çeken bölgeler arasında yer alıyor.

AVANTAJLI ÖDEME SEÇENEKLERİ

Talas Belediyesi, vatandaşlara cazip ödeme kolaylıkları da sunuyor. Parsellerde peşin ödemede yüzde 20 indirim ve 36 aya varan vade imkânı ile villa sahibi olmak daha ulaşılabilir hale geliyor.

BAŞVURU VE DETAYLAR İÇİN SON FIRSAT

İhaleye katılmak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurarak ihale şartnamesi ve detaylı bilgi alabilir. Ayrıca 437 00 54-55 (dahili 2420-2421-2422) numaralı telefonlardan ya da www.talas.bel.tr adresinden sürece ilişkin tüm ayrıntılara ulaşılabilir.

Talas Belediyesi, ilçenin planlı gelişimine katkı sağlayacak bu nitelikli parselleri avantajlı şartlarla vatandaşların hizmetine sunarken, hayalini kurduğu yaşam alanını kurmak isteyenler için zamanın hızla daraldığını hatırlatıyor.