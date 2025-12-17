Edirne'de toplanan muhasebeciler, 1 Ocak 2026'dan itibaren bazı mükelleflerin gerçek usule geçirilmesine ilişkin tebliğe karşı basın açıklaması yaptı. TÜRMOB ve oda temsilcileri, düzenlemenin vergi adaletine zarar vereceğini vurguladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Defterdarlığı önünde bir araya gelen muhasebeciler, 8/9/2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mükelleflerin basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilmeye başlanmasına ilişkin 13 Aralık 2025 tarihli 586 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine tepki gösterdi.

Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Cüneyt Keskin, yaptığı açıklamada, tebliğin kamu yararı gözetmeden ve yeterli istişare yapılmadan yürürlüğe konulduğunu belirtti. Keskin, 'Bu düzenleme, kayıt dışılığı artıracak ve vergi sistemimizde gedikler açacak. Mesleğimizin yetki ve sorumluluk alanını gasp ediyor. Kamu gelirleri ve mali disiplin açısından ciddi riskler taşıyor' dedi.

Keskin, odaların ve birliklerin mali müşavirlik yetkisi olmayan kişiler tarafından yetkilendirilmesini eleştirerek, 'Hiçbir teknik bilgisi olmayan kurumlara muhasebe yetkisi verilmesi, mükellefleri denetimsiz bırakmaktan başka bir anlam taşımıyor. Bu durum, vergide eşitlik ve adalet ilkesine aykırıdır' ifadelerini kullandı.

TÜRMOB ve meslek odaları, düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasını talep ederek, aksi halde hukuki mücadele başlatacaklarını ve meslek düzeninin korunması için gerekli adımları atacaklarını duyurdu. Keskin, 'Muhasebe meslek mensupları tüm mükelleflerin yanı başındadır. Kamu idaresi, mali politikaları uygularken öncelikle bu camianın görüş ve deneyimlerini dikkate almalıdır' dedi.

Basın açıklamasında, düzenlemenin mesleki ve mali sistem üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler tek tek sıralandı; kayıt dışılığın artması, vergi gelirlerinin azalması ve kamu hizmetlerinin finansmanında aksaklıklar yaşanabileceği vurgulandı.