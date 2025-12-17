Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Akademi ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen seminerde, sanayide yeşil dönüşümün önemi ve devlet destekleri masaya yatırıldı. Sanayi temsilcileri çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularında bilgilendirildi.

BURSA (İGFA) - NOSAB Yalçın Aras Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Devlet Destekleri' semineri, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün sanayi sektörü için önemini bir kez daha ortaya koydu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan NOSAB Bölge Müdürü Mehmet Koçer, NOSAB'ın 'Yeşil OSB' unvanıyla Türkiye'deki sayılı organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu belirterek, yeşil dönüşümün hem çevreyi korumak hem de firmaların rekabet gücünü artırmak açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Koçer, yeşil dönüşüm eğitimlerinin 2026'da da seminer, panel ve çalıştaylarla devam edeceğini ifade etti.

NOSAB Çevre ve Arıtma Yöneticisi Nagihan Çevik ise, Akademi olarak yeşil dönüşüme katkı sağlayacak eğitimlerin kesintisiz süreceğini söyledi. Çevik, firmaların bilgi ve belge eksiklikleri konusunda sahada yüz yüze destek sağlayacaklarını ve tüm firmaların yeşil üretim stratejilerine uyumunu sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularına değinen TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Şen, binalarda yüzde 33, endüstriyel tesislerde ise yüzde 40'a varan enerji tasarrufu sağlanabileceğini söyledi. Şen, karbon ayak izini azaltmanın hem maliyetleri düşürdüğünü hem de iklim değişikliğiyle mücadelede kritik rol oynadığını vurguladı.

Programın son bölümünde, KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör, 'Yeşil Sanayi Destek Programı' kapsamında sanayicilere finansal destek ve teşvikleri anlattı. Güngör, yeşil ve dijital dönüşümün artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade ederek, firmaların finansal kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak için çalışmaların süreceğini belirtti.

Seminer kapsamında ayrıca, TÜBİTAK destekleri, enerji ve su verimliliği, sera gazı emisyon azaltımı ve yeşil dönüşüm sertifikasyonu konularında uzman sunumları yapıldı. Katılımcılar, NOSAB Akademi'nin sunduğu akademik desteklerle sanayide yeşil dönüşümü firmalarında uygulama fırsatı bulacak.

NOSAB Akademi, 2026 yılında da eğitim programlarını genişleterek sanayi firmalarına sürdürülebilirlik ve yeşil üretim alanında rehberlik etmeye devam edecek.