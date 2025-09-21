Güzellik sektöründe toplu eğitimleriyle tanınan Cansu Durkun, sahada karşılaştığı eksiklikleri ve çözüm önerilerini paylaştı. Teknik becerinin yanı sıra organizasyon, hijyen, danışma süreçleri ve stok yönetiminin müşteri güveninin temel taşları olduğunu vurgulayan Durkun, salonların profesyonelliği için kritik uyarılarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) -Güzellik eğitimleriyle tanınan Cansu Durkun, güzellik salonlarına altın tavsiyelerde bulundu.

“Tezgâh düzeni, sarf akışı ve atık yönetimi salonun disiplinini ele verir" diyen Durkun, "Yetenek güçlü olsa da, çapraz bulaşmayı önleyen basit kurallar ihmal ediliyor. Güven, pigmentten önce gelir” dedi. Durkun, telefon tutma, eldiveni çıkarma veya temiz/kirli alan ayrımının belirsizliği gibi hataların önlenmesi için şerit bantla alan ayrımı, zamanlayıcıyla eldiven değişimi ve Sharps kutusunda yüzde 75 doluluk sınırı önerdi.

EZBERE RENK SEÇİMİNE SON

Pigmentoloji’de cilt alt tonu okunmadan renk seçimi ve sosyal medya reçetelerinin riskli olduğunu belirten Cansu Durkun, “Danışma formunda Fitzpatrick skalası, önceki işlemler ve oksidasyon geçmişi netleşmeli. Gerekirse patch test yapılmalı; bilim sürprizi azaltır” dedi. İyileşme sürecinde ise ikonlu, tek sayfalık protokol ve kontrol randevusu önerdi.

Ritim, basınç ve hız uyumsuzluğu ile yanlış ışık sıcaklığının (5.000-5.500K olmalı) performansı bozduğunu vurgulayan Durkun, operatörün oturuş, bilek açısı ve boyun desteğinin önemine dikkat çekerek, “Ergonomi ve sabit fotoğraf standartları sonucu belirler.” dedi.

Randevu sadakati için SMS, WhatsApp ve takvim daveti üçlüsünü de öneren Cansu Durkun, “Satış değil, rehberlik önemli. Doğru endikasyonla müşteri geri döner” diye konuştu.