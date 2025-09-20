Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İstanbul’da verdiği konserde fenalaştı. Hayranının hediye ettiği parfüm yüzünden fenalaşan Yıldız Tilbe, verilen aradan sonra konserine devam etti.

İSTANBUL (İGFA) – İstanbul’da sahne alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, şarkı söylediği esnada fenalaşınca hayranları büyük panik yaşadı.

Konsere ara veren Yıldız Tilbe, bir süre sonra yeniden sahneye çıkarak, “Hayranım tarafından bana hediye edilen bir parfüm vardı. Onu sıkarak sahneye çıkmıştım. Salatalık, kavun ve karpuz karışımı bir koku vardı. Fenalaştım. Elbisemi çıkarınca parfüm kokusundan kurtuldum.” dedi.