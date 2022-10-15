Cumhurbaşkanı Erdoğan Maden Faciası yorumu; Kader Planı!

"Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün maden faciasının yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu. Erdoğan burada acı olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini duyurdu. Maden ocağından yaralı olarak kurtarılan 11 vatandaşımızın ise çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Bartında meydana gelen maden faciasında 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bölgeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine gereken desteği vereceklerini belirterek, "Burası bizim şu anda en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen tabi birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır" dedi

"KADER PLANLARINA İNANMIŞ İNSANLARIZ"

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bizim mevcut bu tür ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim şu anda en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen tabi birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiç bir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm mahiretlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz. Yerli ve milli imkanlarımızın bu konuda da bize ihtiyacımız olan yapısal değişimi sağlamada yeterli olacağına inanıyorum." dedi.

Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız

"DEVLET OLARAK GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir kez daha Amasra maden ocağındaki elim kazada kaybettiğimiz işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Görüldüğü gibi buradan ambulanslarla uçak ambulansa alıp bir kısmını buradan Bartın'a götürürken bir diğer kısmını da İstanbul'a nakledip İstanbul'da Çam Sakura Şehir Hastanemizde tedavilerini yürüttük, halen yürütmeye devam ediyoruz. Devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız.

Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Rabbimden ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten niyaz eylemesini diliyorum. Özellikle ilk etapta bir karar daha aldık, o da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız,bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer bakanlığımız Çalışma bakanlığımız 100, Aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta hemen ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Ayrıca tabi devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından incelemelerde bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki, koordinasyon toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamada bulundu.

Maden ocağında, dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması sebebiyle milletçe fevkalade üzgün olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamada hayatını kaybeden maden çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete baş sağlığı diledi.

Madenden yaralı olarak kurtulan ve hâlen tedavisi süren çalışanlara acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Devletimiz, madenin eksi 300 ve eksi 350 kotlarında yaşanan patlamanın hemen ardından tüm kurumlarını seferber etmek suretiyle kaza mahallindeki çalışmalara başlamıştır. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken, bir yandan da yaralı işçilerimiz ambulans, helikopter ve uçak ambulanslarla çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza nakledilmiştir. Türkiye Taşkömürü İşletmeleri’nden AFAD'a ve belediyelere kadar tüm kurumlarımız, bir an önce işçilerimize ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır."

“İNSAN HAYATININ GÜVENDE OLMADIĞI HİÇBİR FAALİYET BİZİM İÇİN MUTEBER DEĞİLDİR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in derhâl olay yerine gelerek başlatılan çalışmaların koordinasyonunu yürüttüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Biz de patlama haberini aldığımız andan itibaren sürekli olarak İçişleri Bakanımla irtibat hâlinde olduk. Gece boyunca sürekli telefon görüşmelerimizi sürdürdük, yapılması gereken, atılması gereken adımları da sürekli atmanın gayreti içerisinde olduk. Ayrıca bugünkü Diyarbakır programımızı iptal ederek Amasra'ya gelip çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu, yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır.

Şu andaki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı. En son 41'inci işçimize ulaştık. Tabii o da rahmetli olmuş. Daha önce 40 olarak ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı böylece 41 oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz, inşallah mekânları cennet olsun. Her konuda olduğu gibi çalışma hayatında da 'önce insan' diyoruz. İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyet bizim için muteber değildir. Bu anlayışla maden ocaklarımızda hâlâ önemli sayıda ölümlerin olduğu kazaların yaşanıyor olmasını tabii ki kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz. Gerek Bakanım gerek Sendika Başkanım ve bu alandaki sendika kolunda faaliyet gösteren arkadaşlarımız son bir ay içerisinde ocağa indiler. Orada yerinde tetkiklerini yaptılar."

"MADEN KAZALARINI TARİHE GÖMMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut ocaklar içerisinde Amasra Kömür İşletmeleri’nin şu anda en ileri imkânlara sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Tabii birileri bununla dalgasını geçebilir, önemli değil. Biz, kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne yarını hiçbir zaman ne yapmayacaktır? Olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmemiz lazım. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz. Yerli ve millî imkânlarımızın bu konuda da bize ihtiyacımız olan yapısal değişimi sağlamakta yeterli olacağına inanıyorum.

Bir kez daha Amasra Maden Ocağı'ndaki elim kazada kaybettiğimiz işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Görüldüğü gibi buradan ambulanslarla uçak ambulansı alıp bir kısmını buradan Bartın'a götürürken, bir diğer kısmını da İstanbul'a nakledip İstanbul'da Çam Sakura Hastanemizde şehir hastanemizde tedavilerini yürüttük, hâlâ yürütmeye devam ediyoruz. Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Rabbimden ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eyle. Niyaz ediyorum."

Patlama sonrası ailelere yönelik ilk etapta aldıkları destek kararını da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız, bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız 100, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 50 bin olmak üzere ilk etapta hemen ailelere bu desteğimizi vermiş olacağız. Ayrıca tabii devlet olarak yapmamız gereken yardımı hemen kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, patlamada hayatını kaybedenler ve yaralılar için dua etti.

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