Edirne'nin Keşan ilçesindeki hayır çeşmelerinde artık kartlı sistemle su alınacak, her damla çocuklar için burs umuduna dönüşecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi, hayır çeşmelerinde kartlı sisteme geçerek hem temiz suya erişimi kolaylaştırmayı hem de çocukların eğitimine destek olmayı hedefliyor. Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, metal para taşımadan kartlarına yükledikleri bakiye ile su ihtiyaçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde karşılayabilecek.

İlk etapta Su Parkı'ndaki çeşmede başlatılan sistem, kısa süre içinde Keşan genelindeki tüm hayır çeşmelerinde uygulanacak. Kartlar Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi 153 Çözüm Masası ve KİSEV'den temin edilebilecek. Yetkililer, uygulamanın su kaynaklarının verimli kullanımını sağlayacağını ve toplumsal dayanışmayı güçlendireceğini vurguladı.