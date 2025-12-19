Bazı haberlerde 'hasarsızlık indiriminin tamamen sürücüye bağlandığı' iddiaları gündeme geldi. SEDDK, uygulamanın mevcut sistemle uyumlu olduğunu ve 1 Ocak 2026'dan itibaren avantajlı basamak aktarımında düzenlemeler yapılacağını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimiyle ilgili kamuoyunda yer alan yanlış bilgilere açıklık getirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, mevcut uygulamada hasarsızlık indirimlerinin araç bazlı olduğunu, birden fazla araca sahip sürücülerde poliçelerin 4. basamaktan başladığını hatırlattı.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, avantajlı basamakta bulunan araç satıldığında, hak sahibi sürücüler basamak düzeltmesini sigorta şirketi veya acenteleri aracılığıyla talep edebilecek. Başvuru yapılmaması durumunda düzeltme, poliçe yenilenirken sistem tarafından otomatik gerçekleştirilecek.

SEDDK, iyi sürücü ile riskli sürücüyü daha adil şekilde ayırmayı hedefleyen, sürücü temelli sigorta poliçeleri üzerinde alternatif çalışmaların da sürdüğünü belirtti.