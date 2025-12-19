Düzce'de kent merkezinde kırmızı ışıkta geçen bir ticari taksi, diğer sürücülerin tepkisini çekti.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Kuyumcuzade Bulvarı'nda trafik güvenliğini hiçe sayan bir ticari taksi sürücüsü, Eski Sanayi kavşağındaki kırmızı ışığı görmezden gelerek akan trafiğin arasından yoluna devam etti. Kavşakta bekleyen diğer sürücüler, bu tehlikeli hareketi fark ederek tepki gösterdi.

Vatandaşlar, kural ihlali yapan sürücünün insan hayatını riske attığını belirterek, 'İnsan hayatını hiçe sayamazsınız. Sabır yoksa trafiğe çıkılmamalı' şeklinde tepkilerini dile getirdi. Yetkililerin, kural tanımaz sürücülere gerekli cezaları uygulaması gerektiği vurgulandı.