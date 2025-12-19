Bunlar da ilginizi çekebilir

Deprem, yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

