Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem, yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

