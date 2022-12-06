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AKP'li Metin Külük, 'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz?' sorusuna cevap verdi!

AKP MKYK üyesi Metin Külünk, katıldığı bir programda "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz?" sorusuna yanıt verdi. Külünk, "Barıştan, huzurdan ve bu çizgide, milli bağımsızlıkçı çizgide olduğunuz zaman her türlü kirli operasyonun tereddütsüz hedefisiniz" dedi.

GÜNDEM 06.12.2022, 09:20 Murat Aydın
AKP'li Metin Külük, 'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz?' sorusuna cevap verdi!

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, Oğuzhan Uğur'un Youtube kanalı Babala TV'de yayımlanan programda '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Külünk, bir seyircinin sorduğu "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz?" sorusuna yanıt verdi. Külünk söz konusu iddiayı reddederek, Peker'den 10 bin dolar almadığını ve milli bağımsızlıkçı çizgide siyaset yaptığı için kirli bir operasyonun hedefi olduğunu ileri sürdü.

Külünk, bir seyircinin sorduğu "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz?" sorusuna elindeki kağıttan okuyarak özetle şu yanıtı verdi:

"10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ BEN DEĞİLİM"

Metin Külünk 10 bin dolar alan siyasetçi ben değilim. Siyasal yaşamda 50. yılım. Bizim bir mücadele ahlakımız var. İyilik engel tanımaz temelinde bir paradigmamız var. Çünkü biz aklımızın ve ruhumuzun, yüreğimizin huzur bulduğu yerdeyiz. 81 ili dolaşabilirim, her yerde selam verecek, kapısını bize açacak, çayını içecek bir dostumuz mutlaka vardır. Bunun sebebi siyasete yüklediğimiz misyon, siyasete bakış açımızdır. Çünkü bu uğurda biz yürürken ancak tarih bir şey daha öğretiyor.

"GÖNÜL KAZANMA DERDİNDEYİZ"

Barıştan, huzurdan ve bu çizgide, milli bağımsızlıkçı çizgide olduğunuz zaman her türlü kirli operasyonun tereddütsüz hedefisiniz. Aynı şey yarın sizin içinde geçerli olabilir. Oğuzhan'a youtuber dediler, Oğuzhan youtuber mı? (Salondan gelen 'Evet' yanıtı üzerine) Hayır, değil Oğuzhan youtuberlığa sığmayacak kadar engin bir iş yapıyor. 1.5 yıldır sustuğum bir konuda burada ilk kez konuşuyorum, Oğuzhan'a çok teşekkür ediyorum. Gönül kazanma derdindeyiz.

"MAAŞIMIN YÜZDE 90'INI GÖRMEDİM"

Ailem 50 yıldır bilinen bir aile. Biz hiç alan el olmadık. Hep veren el olduk. Yani biz, Metin Külünk, son 20 yılda ekonomik olarak var olmadık. Bizde varken AK Parti iktidarını karşıladık biz. Hiçbir zaman da para odaklı güç odaklı olmadık. Bizim dostluklarımız pazarlıksızdır. Milletvekilliği döneminde maaşımın yüzde 90'ı milletimin emrinde olmuştur. Maaşımın yüzde 90'ını görmedim. Son 11 yılda hizmetine koştuğumuz insanımızın sayısı 500 bin. Ortalama günlük telefon görüşmem 100'den aşağı düşmüyor. Hiçbirisi bana hal hatır sormak için aramıyor. Dertlerine çare bulmak için arıyor.

"HERKESE DE HAKKIM HELALDİR"

Sorunuzun cevabı bir kez daha, ne İçişleri Bakanı ki Habertürk’teki yayınında ismimi tenzih ederim demiş olmasına rağmen üstelikte Peker, ‘Ben Metin abiye vermedim, versem söylerdim’ demesine rağmen kim bu linç kampanyasının arkasındaki akıl? 

2015 seçimlerinde kendisi hakkında yakalama kararı, soruşturması olmayan, hayatın her alanında var olan; siyaset, iş dünyası, sosyal medyada, insani bütün ilişkilerde olan Peker, ‘İyilik engel tanımaz’ çalışmalarımıza bir seçim döneminde (2015 seçimleri muhtemelen kasımda) teşekkür etmemize rağmen katkı sağlamıştır. Şimdi soruyorum; bunda kanun, hukuk dışı ne var? Üzüntümüz, bizi tanımadan, araştırmadan pis algı operasyonuna dahil olan insanlarımızın kendilerine yapılmasını istemedikleri bir şeyi başkalarına yapmak isteyerek vicdanlarında mahcubiyeti ve mahkumiyetidir. Açık açıkta söylüyorum. Herkese de hakkım helaldir.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mayıs 2021'de TRT Haber yayınında, bir milletvekilinin Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını iddia etmişti.

Soylu'nun iddia ettiği milletvekilinin Metin Külünk olduğu ileri sürülmüştü.

Sedat Peker ise 6 Haziran 2021'de yayınladığı videoda Metin Külünk'e ilişkin şunları anlatmıştı:

"Metin ağabeyle, Ömer Külünk diye bir yakını var mesela, nasıl ilişkimiz onu anlatayım. 'Tefeciler benim yeğenimin yerini almışlar elinden' dedi. O zamanın parasıyla 300 bin lira, dolar üzerinden hesaplayınca bugünün parasıyla 1,5 milyonu buluyor. 'Bir o tefecilerle konuşsan' dedi. Ya dedim Metin ağabey, ben ismimi unutturmaya çalışıyorum, o onu arayacak, o onu arayacak sanki ben tahsilat yapıyormuşum gibi. Dedim ağabey kaç para ben vereyim. O konuda ismi geçen bir iki işadamı arkadaş var, biz ödeyelim dedik. İş para ödemeye gelince bir tek ben ödedim, tapuyu aldık verdik yeğenine. Biz para verdik mi böyle veririz.

Almanya'daki o dernekler var ya, rica ederdi 'para yollar mısın' diye, el altından onlara para verilirdi. Ama öyle her ay giden 10 bin yok, seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım. Ya şimdi ben böyle deyince bizim diğer milletvekili tanıdıklar, lan bizi de, lan oğlum biz kimseyi söylemeyiz. Ama Biden miden gel film yap, sonra beni karalama kampanyasına abilik yap. İstesem gömmek için evet verdim derdim ama 10 bin değil çok daha fazlasını verdim. Göreceğiz daha."

#Metin Külünk #Sedat Peker #akp
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