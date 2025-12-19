TBMM'de dün ilk 8 maddesi kabul edilen 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu bugün kaldığı yerden görüşülmeye devam ediliyor. Muhalefet, bütçeyi eleştirirken, söz konusu kanun teklifinin 9. maddesi de kabul edildi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam ediyor. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan yönetiminde gerçekleşen oturumda milletvekilleri teklifin 9. maddesi üzerinde söz aldı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre; Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, açlık ve yoksulluk sınırının ciddi şekilde yükseldiğini belirterek, 'Gıda masrafları dahil 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı yaklaşık 30 bin lira, yoksulluk sınırı ise 100 bin liraya yaklaşıyor' dedi. İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, bütçenin 'milleti değil, zengini finanse eden bir aldatma belgesi' haline geldiğini öne sürdü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, mahalli idarelerin bütçelerinin halkın ortak emaneti olduğunu vurgulayarak şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemine dikkat çekti. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, 'Terörsüz Türkiye' sürecine bütçeden yeterli kaynak ayrılmadığını savundu ve eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratla ilgili iktidardan tepki beklediklerini dile getirdi. Meclis Başkanvekili Buldan, Zana'ya destek vererek, 'Leyla Zana onurumuzdur' ifadesini kullandı.

AK Parti ve MHP'den de Zana'ya yönelik tezahürat kınanırken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, bütçede yurt tadilatı ve sosyal hizmetler için ayrılan kaynakları yetersiz bulduklarını söyleyerek, bütçeye 'ret' oyu vereceklerini açıkladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, bütçe kanunu teklifinin Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırmayı, bölgesel kalkınma farklarını azaltmayı ve kamu hizmetlerini daha erişilebilir kılmayı hedeflediğini söyledi. Mahalli idarelere ayrılan kaynağın 1 trilyon 657 milyar lirayı aşacağını belirten Bozgeyik, KÖYDES ve SUKAP projeleri için ek kaynak ayrıldığını ifade etti.

Görüşmelerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa ve turizm sektörü çalışanlarına yönelik eleştirilere yanıt vererek, herhangi bir hak kaybı olmadığını ve tanıtım faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Genel Kurulda yapılan görüşmelerin ardından 2026 yılı bütçe kanunu teklifinin 9. maddesi kabul edildi.