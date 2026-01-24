Gümüş tarihi günlerini yaşıyor. Altınla birlikte yükselişte olan gümüş, tarihte ilk kez ons fiyatı 100 doların üzerine çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - Ekonomi piyasalarını sert yükselişleriyle şaşırtan gümüş, altınla yarışır hale gelirken, gümüş yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Ticaret borsasında gümüş, tarihinde ilk kez ons fiyatı 100 doların üzerine çıktı. Son günlerde yükselişini sürdüren altın, 4.973 dolara yükselirken, piyasalar durumu arz sıkışması ve talep patlaması olarak yorumladı.

Gümüşün rekor kırmasının nedenlerini sıralayan ekonomi uzmanları, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi, elektrikli araçların üretiminde gümüşün değerli bir hammadde olarak görülmesi, sanayicilerin talebinin artması, yatırımcıların gümüş alımına yönelmesi olarak yorumluyor.