Ticaret Bakanlığı, gümrük idarelerine sunulan teminatlara ilişkin tüm bilgilerin ve işlem süreçlerinin tek bir sistem üzerinden sorgulanabilmesini sağlayan Teminat Bilgi Sistemi'ni 8 Aralık 2025 itibarıyla Bakanlık birimlerinin kullanımına açtı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi ile bireysel, toplu ve götürü teminat türünde verilen teminat mektupları ile nakit teminatlar tek bir noktadan takip edilebilecek.

Sistemde, teminat türü, statüsü, düzenlenme tarihi, tutar ve bakiye bilgileri; teminata bağlı beyannameler, antrepo koduna bağlı teminatlar, işlem yapılan gümrük idaresi ve teminatı veren banka gibi detaylar anlık olarak sorgulanabilecek.

Sistem sayesinde teminat işlemlerinin takibi ve bilgilere erişim daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilecek, işlem süreçleri kısalacak ve verimlilik artacak.

Bakanlık, Teminat Bilgi Sistemi'nin bir sonraki aşamada yükümlü ve temsilcilerin erişimine de açılacağını, böylece gümrük teminatlarına ilişkin tüm bilgi ve işlemlerin detaylı şekilde takip edilebileceğini duyurdu.