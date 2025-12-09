Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye'nin AB Yeşil Mutabakatı'nı uygulayacağını belirterek, 'Rekabet gücümüzü korumak ve ihracat pazarlarımızı geliştirmek için bu mutabakata uymak zorundayız' dedi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen 2. Uluslararası Çevre İletişim Zirvesi'nde Türkiye'nin çevresel performansının artık yalnızca sürdürülebilirlik değil, doğrudan rekabet gücü belirleyicisi olduğunu vurguladı. Bakan Bolat, AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde özellikle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve döngüsel ekonomi uygulamalarına uyum sağlamak için çalışıldığını belirtti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik, hidrojen ve çimento sektörlerinin bu süreçten doğrudan etkilendiğini kaydeden Bolat, Türkiye-AB yüksek düzeyli iklim diyaloğu ve teknik istişarelerle sürecin koordineli yürütüldüğünü aktardı. Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nun TBMM'de kabul edildiğini hatırlatan Bolat, 'Yeşil Mutabakat'a Uyum Projesi Desteği Programı' ile firmaların yeşil dönüşüme uyumunu desteklediklerini ve finans kuruluşlarında yeşil ve dijital dönüşüm paketleri oluşturulduğunu söyledi.

Bakan Bolat, Türkiye'nin AB ile yakın diyalog içinde olduğunu ve SKDM'ye uyum sürecinde teknik mevzuat çalışmalarının hızla sürdüğünü vurguladı.