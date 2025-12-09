2026 yılı içerisinde 10 farklı ilde toplamda 13 Gran Fondo yarışı düzenlenecek. Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Çeşme, İstanbul, İzmir, Konya, Marmaris, Samsun, Yalova ve Zonguldak 2026 yılında binlerce bisikletçiye ev sahipliği yapacak.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun özel organizasyonlar talimatı doğrultusunda, yerel yönetimler ve özel sektör iş birlikleriyle hayata geçirilen Gran Fondo yarışları, 2026 sezonunda da amatör bisiklet sporunun ülke genelinde gelişimine katkı sunmayı sürdürecek.

Türkiye genelinde 10 farklı ilde düzenlenecek toplam 13 organizasyondan oluşan takvim kapsamında, bisiklet tutkunları farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarda mücadele etme fırsatı bulacak. Yeni sezonda yarışların daha geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi ve her yaş grubundan sporcuya hitap eden parkurların sunulması hedefleniyor.

Trafiğe kapalı ve güvenli parkurlarda düzenlenecek organizasyonlar, Türkiye'nin farklı şehirlerinde binlerce bisiklet severe unutulmaz bir sezon yaşatacak. 2026 sezonu boyunca Nisan ayından Kasım ayına kadar uzanan geniş bir takvimde, Bodrum'dan Ankara'ya, Marmaris'ten Konya'ya, İzmir'den Antalya'ya kadar birçok şehir Gran Fondo heyecanına ev sahipliği yapacak. Amatör sporcular, hem dayanıklılıklarını test edecekleri zorlu parkurlarda yarışacak hem de doğayla iç içe benzersiz rotalarda pedal çevirme fırsatı bulacak.

2026 yılı Gran Fondo takvimindeki yarışlar:

• Bodrum Gran Fondo-(5 Nisan 2026)

• Akra Gran Fondo-(19 Nisan 2026)

• Yalova Gran Fondo- (26 Nisan 2026)

• Bursa Gran Fondo- (10 Mayıs 2026)

• İlkadım Gran Fondo- (17 Mayıs 2026)

• L'Etape Marmaris- (7 Haziran 2026)

• Konya Gran Fondo- (28 Haziran 2026)

• Zonguldak Gran Fondo-(5 Temmuz 2026)

• Başkent Gran Fondo- (23 Ağustos 2026)

• L'Etape İstanbul- (20 Eylül 2026)

• İzmir Gran Fondo- (4 Ekim 2026)

• VeloTürk Gran Fondo Çeşme -(25 Ekim 2026)

• UCI Gran Fondo- (8 Kasım 2026)