Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yapılan market denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el koydu ve işletmeler hakkında cezai işlem uyguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Zabıta ekipleri; ilçe genelinde yapılan market denetimleri ile tarihi geçmiş ürün satışına izin vermiyor. Periyodik olarak marketlere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, denetimlerde son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen çok sayıda ürüne el koydu. Ürünlerin vatandaşa satışını gerçekleştiren işletmeler hakkında ise gerekli cezai yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.

Yapılan denetimler sonucunda son kullanım tarihi geçtiği belirlenerek el konulan; gazlı içecek, unu mamuller, bisküvi, tavuk eti, hazır yiyecekler, yoğurtların da aralarında olduğu ürünler, Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

ALIŞVERİŞ YAPAN VATANDAŞLARA UYARI

Belediye Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların alışveriş yaparken ürünlerin tarihini mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyardı. Böyle bir durumla karşılaşmaları halinde; Alo 153 hattına bilgi verilmesini istediler.