Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'İnsanlık İçin Güçlü Türkiye' programında insan hakları vurgusu yaptı; Filistin, Sudan ve dünya mazlumlarına destek mesajları gönderdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde 'İnsanlık İçin Güçlü Türkiye' programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin insan hakları perspektifine, küresel krizlere ve bölgesel sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın ülkeye ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, organizasyonu düzenleyen AK Parti İnsan Hakları Başkanlığına teşekkür etti.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlayan Erdoğan, 'Asırlarca adaletin sancaktarlığını yapmış bir milletin cumhurbaşkanı olarak dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara dayanışma mesajı gönderiyorum.' dedi. Konuşmasında savaş ve yoksulluğun yükünü taşıyan çocuklara ve ailelere dikkat çeken Erdoğan, özellikle Filistin halkının onurlu mücadelesini saygıyla selamladığını belirterek, 'Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Türkiye ve Türk milleti olarak destek vermeyi sürdüreceğiz.' dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1998348887153647788

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı'nı eleştirerek, Sarıkamış'ta şehit düşen dedesi üzerinden yapılan açıklamalara tepki gösterdi. CHP liderinin 'siyaset acemiliği yaptığını' savunan Erdoğan, 'Daha fazla nefes harcamayı israf görüyorum.' ifadelerini kullandı.

'İNSAN HAKLARI BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE VAR'

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 77. yılına atıfta bulunan Erdoğan, Türkiye'nin ve Türk kültürünün insan haklarıyla çelişmediğini, tam tersine bu değerlerle örtüştüğünü söyledi. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' öğüdünü hatırlatan Erdoğan, 'Bizim tarihimizde insan hakları konusunda mahcubiyet duyacağımız tek bir leke yoktur. Biz, bugün bize ders vermeye kalkanların çoğundan daha temiz bir sicile sahibiz.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de ve Suriye'de sergilediği tavrı 'vicdanlı ve kararlı' olarak nitelendirerek, 'Gazze'den Suriye'ye, Ukrayna'dan Doğu Afrika'ya kadar pek çok kriz bölgesinde 'İnsanlık İçin Güçlü Türkiye' anlayışıyla elimizle, dilimizle, kalbimizle zulmü durdurmanın çabası içinde olduk.' diyerek Türkiye'nin uluslararası arenadaki insani duruşunu sürdüreceğini ekledi.