Go Green Türkiye, Go Energy Türkiye, Go Digital Türkiye ve Go Intralogistics Türkiye, 8-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) -Türkiye’de sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm odaklı dört büyük fuar, No On Fuarcılık tarafından 8-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

GoGreen Türkiye, elektrikli araçlar, şarj teknolojileri ve ekipmanlarını bir araya getirerek 60’tan fazla markanın yeni ürün lansmanlarına ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler, konferanslar ve test sürüşleriyle sektörü yakından tanıyacak.

GoEnergy Türkiye, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve şarj istasyonları gibi çözümleri sergileyerek enerji sektörünün profesyonellerini buluşturacak.

GoDigital Türkiye, yapay zeka, IoT, siber güvenlik ve otomasyon gibi dijital dönüşüm teknolojilerini tanıtacak. GoIntralogistics Türkiye ise akıllı lojistik ve depo yönetim sistemleriyle üretimde verimliliği artırmayı hedefleyecek.

No On Fuarcılık Genel Müdürü Haydar İlk, “Go Fuarları ile elektrikli araç, enerji, dijital dönüşüm ve lojistik sektörlerinde Türkiye’yi geleceğe taşıyacak platformlar sunuyoruz. Katılımcılar için zengin bir deneyim hazırlıyoruz” dedi.

Fuarlar, seminerler, paneller ve lansmanlarla sektöre yön verecek.