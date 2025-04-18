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Başkan Deviren, Gemlik Belediyesi İstihdam Bürosu aracılığıyla binlerce Gemliklinin iş sahibi olduğunu belirterek çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, işbirliklerinin çok değerli olduğunu vurguladı.

Değerlendirmelerin ardından 100 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Farklı pozisyonlar için personel alımı yapılacağı açıklanırken, başvuru yapan adaylar yerinde mülakata katılma fırsatı buldu.

Bursa'da Gemlik Belediyesi, ilçedeki işsizlik oranını azaltmaya yönelik çalışmaları kapsamında, Yazaki Otomotiv Fabrikası ile işbirliğine giderek yeni bir istihdam buluşması gerçekleştirdi. BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen görüşmelerde Yazaki İnsan Kaynakları Sorumlusu Sevil Altın, Gemlik Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Nazan Erol ve Özel Kalem Müdür V. Nilüfer Tekin de yer aldı.