KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tanıtımında büyük katkısı olan 'Gez-Gör Kocaeli Projesi', vatandaşlara bir günde pek çok tarihi mekânı gezme ve tanıma fırsatı sunuyor.

Bu kapsamda Kocaeli'yi gezerek tanıyan ve tanıdıkça kente hayran kalan vatandaşlar, gezdikleri yerlerde bol bol fotoğraf çektirerek anı biriktiriyor. 20 kişilik gruplar halinde düzenlenen gezilere ilgi günden güne artıyor. Proje kapsamında katılımcılar, şehrin tarih kokan yapıları ve eşsiz doğal güzelliklerini uzman rehberler ile yerinde görme fırsatı yakalıyor.

5 FARKLI GEZİ PROGRAMI SUNULUYOR

'Gez-Gör Kocaeli Projesi', Kocaeli'nin tarihi dokusunun ve doğal zenginliklerinin tanıtılması amacıyla 2012 yılından bu yana aralıksız hizmet veriyor. Şehirde yaşayan vatandaşların yanı sıra farklı şehirlerden ve yurt dışından gelen misafirler için alanında uzman rehberler ve tam donanımlı araçlarla 5 farklı gezi programı düzenleniyor. Bu programlar; 'İzmit Tarih Turu', 'Hereke-Gebze Tarih Turu', 'Gölcük Tarih Turu', 'Doğa Kocaeli Turu' ve 'Suyun Yolculuğu Turu' başlıkları altında gerçekleştiriliyor.

Gezilere katılmak isteyen 18 yaş ve üzeri vatandaşlar, en az 20 kişilik gruplar oluşturarak gezgorkocaeli.com adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Vatandaşlar, istedikleri turu seçerek rehber eşliğinde düzenlenen gezilere katılabiliyor. Tüm turlar boyunca katılımcılara kumanya ikramı da yapılıyor.