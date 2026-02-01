Kayseri Büyükşehir Belediyesi, genç ve öğrenci dostu hizmet anlayışıyla, yarıyıl tatilini öğrencilere, keyifli ve verimli hale getirmeyi sürdürdü. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından, öğrencileri tiyatroda buluşturan bir etkinlik düzenlendi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de mesleki eğitim ve kültür alanında binlerce insana dokunan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), öğrencilerin her fırsatta yanında olmayı sürdürüyor.

Genç KAYMEK'te eğitim alan öğrencilerin, yarıyıl tatilinde derslerin yoğunluğuna kısa bir mola vermesi ve sosyalleşmesi için Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda, ücretsiz dağıtılan biletlerle tiyatro izleme etkinliği gerçekleştirildi.

Kayseri'de adeta 6'ncı üniversite gibi hizmet veren KAYMEK'in öğrencileri, izlemek için geldikleri tiyatroda, 'Öğle Kahvesi' adlı gösteriyi izledi, keyifli dakikalar geçirerek, hem sosyalleşti hem de streslerini geride bırakarak yeni eğitim-öğretim dönemi için enerji depoladı.

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Genç KAYMEK öğrencilerinden Sümeyye Bolat, Başkan Büyükkılıç'a, hem eğitim-öğretimde hem de sosyal faaliyetlerde kendilerine sağladığı imkânlar dolayısıyla teşekkür etti.

Katılımcı öğrencilerden Taha Yasin Özdemir ise Genç KAYMEK'in bütün imkânlarından faydalandığını dile getirerek, bu hizmeti sağlayan Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

İlginin yoğun olduğu etkinlikte, aktiviteden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren öğrencilerin mutluluğu, yüzlerinden okundu.