Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 2026 yılı için Geri Kazanım Katılım Paylarını (GEKAP) yüzde 25,49 artırarak yeniden belirledi. Ayrıca kanuna aykırılık hallerinde uygulanacak idari para cezalar da yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında alınacak geri kazanım katılım payı tutarları 2026 yılı için güncellendi.

Tebliğe göre, yurt içinde piyasaya arz edilen ve Çevre Kanunu'na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden; poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden veya ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payları yeniden belirlendi.

Düzenleme, Çevre Kanunu'nun ek 11'inci maddesi uyarınca her yıl uygulanan yeniden değerleme oranı esas alınarak yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak tespit edildi.

Bu kapsamda, geri kazanım katılım payı tutarları 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25,49 oranında artırılarak uygulanacak.

Yeni düzenleme ile çevrenin korunması ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amaçlanırken, uygulamaya ilişkin diğer tutarlar ise şöyle oldu:

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezaları aynı gazetede tebliğ etti. Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Söz konusu cezaların detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz