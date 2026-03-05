Milli Savunma Bakanlığı, İran-İsrail-ABD hattında yaşanan çatışmaları yakından takip ettiklerini belirterek Türkiye-İran sınırında herhangi bir yığılma veya olağan dışı hareketlilik bulunmadığını açıkladı. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında hudut güvenliği, göç iddiaları ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapıldı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda, özellikle bölgedeki güvenlik gelişmeleri ve hudut güvenliğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İsrail ve ABD tarafından İran'a yapılan saldırılarla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla şiddetlenen çatışmaları yakından takip ediyor, çatışmaların derhâl sonlandırılmasını temenni ediyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/lHbNkkEQKz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2026

Bakanlık, İsrail ve ABD tarafından İran'a yönelik saldırılarla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla genişleyen çatışmaların yakından takip edildiğini bildirdi. Açıklamada, masum sivillerin hayatını tehdit eden ve bölgesel istikrarı zedeleyen çatışmaların bir an önce sona ermesi temennisinde bulunularak, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

İRAN SINIRINDA OLAĞAN DIŞI DURUM YOK

Toplantıda hudut güvenliğine ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre hafta boyunca yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 126 kişi yakalanırken, 1 Ocak'tan bu yana yakalananların sayısı bin 200'e ulaştı. Aynı dönemde 11 bin 760 kişinin ise sınırı geçmesi engellendi. Ayrıca hafta içerisinde Van ve Hakkâri hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 116 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlık, İran ile İsrail ve ABD arasında yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye-İran hudut hattında herhangi bir yığılma veya olağan dışı hareketlilik bulunmadığını açıkladı. Açıklamada, İran sınırı dâhil tüm hudutlarda yoğun güvenlik tedbirlerinin uygulandığı ve olası risklere karşı ilgili kurumlarla koordineli şekilde gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

YUNANİSTAN'DAN ASKERİ HEYET ZİYARETİ

Toplantıda ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasında yürütülen Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) kapsamında planlanan temaslara da değinildi. Buna göre Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir heyet, 9-11 Mart tarihleri arasında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edecek.

'KİTLESEL GÖÇ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Öte yandan basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakanlık yetkilileri, İran'dan Türkiye'ye yönelik kitlesel göç yaşandığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, hudut güvenliğinin 'Hudut namustur' anlayışıyla 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığı vurgulanarak, kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

PJAK'IN FAALİYETLERİ TAKİP EDİLİYOR

Bakanlık ayrıca, PJAK adlı terör örgütünün İran'daki faaliyetlerinin de yakından takip edildiğini bildirirken, Türkiye'nin komşu ülkelerin toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurguladığı açıklamada, etnik bölücülüğü körükleyen yapıların yalnızca İran'ın değil bölgenin genel huzur ve istikrarını da olumsuz etkilediği kaydedildi.