İstanbul Çekmeköy'de 2 Mart 2026'da görevi başında uğradığı menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik için Milli Eğitim Bakanlığı, adının görev yaptığı okulda yaşatılacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev başındayken yaşamını yitiren Fatma Nur Çelik'in adının okulda yaşatılacağını duyurdu.

Bakanlık, açıklamasında merhum öğretmenin 'toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği' olarak nitelendirilen kutsal öğretmenlik mesleğinin adanmış neferlerinden olduğunu belirtti ve bu kararın ortak bir hafıza ve vefa göstergesi olduğunu vurguladı.

Okulun yapımını bağış yoluyla üstlenen Borsa İstanbul yönetimi de bakanlığın kararını destekleyerek, merhum öğretmenin adının okulda yaşatılmasını kadirşinaslıkla karşıladı.

Böylece okul, bundan böyle 'Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' adıyla eğitim öğretim hayatına devam edecek.

Bakanlık, açıklamasında öğretmenlerin güvenliği ve eğitim ortamlarının huzurunun önemine dikkat çekerek, gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını duyurdu.