Belediyeden yapılan duyuruda Hamitler Mesire Alanı'ndaki çalışmaların 3 ay süreceğinden bu süreç içerisinde mesire alanı kullanıma kapalı tutulacağı bildirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından revizyon çalışmaları kapsamında 'Hamitler Mesire Alanı' içerisinde 06 Mart Cuma Günü itibariyle çalışmaların başlayacağı duyuruldu.

Bursa'da Hamitler Mesire Alanı'nda 6 Mart Cuma'dan itibaren 3 ay sürecek revizyon çalışmalarına başlayacak Büyükşehir Belediyesi, mesire alanını geçici olarak kapatacak.

