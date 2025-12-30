Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi için ilk kura dün deprem bölgesindeki Adıyaman'da başladı. 30 Aralık Salı günü (bugün) kura çekimi yapılacak iller ise Şırnak ve Hakkari olacak.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başlamıştı.

Başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta; Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erdi. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi. En çok başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. En çok başvuru yapılan kategori ise 1 milyon 326 bin ile genç kategorisi oldu.

İLK HAFTANIN KURA ÇEKİM LİSTESİ

Noter huzurunda yapılacak 'Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası' ile asil ve yedek listeler belirlenecek.

Hak sahipliğini belirleyecek kuralar 29 Aralık Pazartesi günü Adıyaman'da başlamıştı.

Bugün ise (30 Aralık Salı) Şırnak ve Hakkari için kura çekimleri olacak. Kuralar daha sonra 5 Ocak 2026'da Siirt ve Van'da, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta ise Batman'da kura çekimleri yapılacak. TOKİ'nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.

DEPREM BÖLGESİNDE NE KADAR SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hatay'da 13 bin 289, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Malatya'da 9 bin 609, Adıyaman'da 6 bin 620, Gaziantep'te 13 bin 890, Şanlıurfa'da 13 bin 690, Diyarbakır'da 12 bin 165, Adana'da 12 bin 400, Elazığ'da 3 bin 825, Osmaniye'de 2 bin 990, Kilis'te 1170 sosyal konut inşa edilecek.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT ADIMI

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı olacak bu projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Bu sayede hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. 1.5 trilyonluk projeyle 300 sektörün çarkları daha da hızlı dönecek. Aynı proje kapsamında İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

Vatandaşlar, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin detaylı bilgiye ve 81 ildeki konut dağılımına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabiliyor.