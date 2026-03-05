Ağrı'da uzun yıllardır tamamlanması beklenen Güneykaya Kayak Tesisi için yeniden umut veren bir gelişme yaşandı. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt'un öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Eleşkirt ilçesine bağlı Güneykaya mevkiinde bulunan kayak tesisinin yeniden hayata geçirilmesi için somut adımlar atılıyor.

AĞRI (İGFA) - Eleşkirt ilçesine bağlı Güneykaya mevkiindeki kayak tesisi ilk olarak Ağrı'nın eski valilerinden Lütfü Yanoğlu döneminde Eleşkirt'te inşa edilmiş, ancak daha sonra özel bir işletmeye devredilmişti. Özel işletmenin tesisi yeterli şekilde koruyamaması ve işletme yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle tesis zamanla kullanılamaz hale gelmişti.

Valilik tarafından yürütülen hukuki süreçlerin ardından kayak tesisi yeniden kamuya kazandırıldı. O günden bu yana her vali döneminde tesisin yeniden yapılması için çeşitli girişimler olsa da proje uzun süre hayata geçirilememişti.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt'un göreve gelmesinin ardından konu yeniden gündeme alınırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan planlamalarda tesis için üç kulvarlı bir pist sistemi öngörülüyor. Hazırlanan çalışmalara göre tesis bünyesinde üç farklı pist bulunacak. En uzun pistin yaklaşık 3,5 kilometre, en kısa pistin ise 1,2 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor.

Proje kapsamında pistlerin alt bölümünde yer alacak sosyal alanlar ve tesis yapılarının ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor. Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Ağrı'ya yatırım sözü verdiği konuşulurken, Bakan Bak'ın Mart ayı sonunda Ağrı'ya gelerek kayak tesisiyle ilgili yatırım kararını açıklamasının beklendiği ifade ediliyor.

Kayak tesisinin hayata geçirilmesi halinde Ağrı'nın kış turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor. Özellikle Iğdır ve Van gibi çevre illerden kayak turizmi için ziyaretçi çekilmesi beklenirken, Ağrılı vatandaşların da Erzurum Palandöken ve Kars Sarıkamış gibi merkezlere gitmek yerine kendi şehirlerinde kayak yapabilmesi amaçlanıyor.

Bu yatırımın aynı zamanda Ağrı ekonomisine önemli katkı sağlaması, turizm hareketliliğini artırması ve kentte yeni istihdam alanları oluşturması bekleniyor. Vali Bozkurt'un gençlik ve spor alanındaki 2026-2027 hedefleri arasında yer alan Güneykaya Kayak Tesisinin çalışmaların hız kazanması halinde 2027 yılında hizmete açılması planlanıyor.