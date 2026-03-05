Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinde Değişiklik Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle 'ÇED Gerekli Değildir' kararı kaldırılırken, birçok proje için süreçler yeniden tanımlandı.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerin en dikkat çeken maddesi, uzun süredir uygulamada olan 'ÇED Gerekli Değildir' kararının kaldırılması oldu. Yeni düzenlemeyle bundan sonra projeler için yalnızca 'ÇED Olumlu', 'ÇED Olumsuz' ve 'ÇED Raporu Hazırlanmalıdır' kararları verilebilecek.

ÇED SÜRECİNDE YETKİ BAKANLIKTA

Yeni düzenlemeye göre bu üç kararı verme yetkisi doğrudan Bakanlığa ait olacak. Ancak Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, Ek-2 listesinde yer alan projeler için 'ÇED Olumlu' veya 'ÇED Raporu Hazırlanmalıdır' kararlarını belirli sınırlar çerçevesinde il müdürlüklerine devredebilecek.

Yönetmelikle ayrıca ÇED sürecindeki toplantı, rapor ve değerlendirme aşamalarına ilişkin süreler de yeniden düzenlendi.

Buna göre; ÇED raporu için verilen bazı süreler takvim günü olarak yeniden tanımlanırken, eksik belgelerin tamamlanması için kurum ve kuruluşlara verilen süreler netleştirildi. ÇED raporu hazırlanması için 1 yıl süre tanınırken, talep edilmesi halinde 180 güne kadar ek süre verilebilecek.

PROJELER İÇİN YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLDİ

Düzenleme ile 'ÇED Olumlu' kararı verilen projeler için yeni yükümlülükler de getirildi.

Buna göre yatırımcılar, projenin inşaat sürecinde ilerlemeyi gösteren 'proje ilerleme raporu' hazırlayacak. Bakanlık ise raporlar üzerinden projelerin taahhüt edilen çevresel önlemlere uyup uymadığını izleyip denetleyebilecek. Ayrıca 'ÇED Olumlu' kararı verilen projelerde yatırımlara 5 yıl içinde başlanmaması halinde karar geçersiz sayılacak.

BAZI PROJELERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Öte yandan yönetmelik değişikliği ile ÇED kapsamındaki proje listeleri de güncellendi.

Buna göre; güneş enerji santrallerinde ÇED kapsamına giren proje alanı sınırları yeniden belirlenirken gemi söküm tesisleri, balık unu ve balık yağı işletmeleri, büyük ölçekli çikolata üretim tesisleri ve bazı gıda üretim tesisleri ÇED kapsamına dahil edildi. Madencilik, atık yönetimi, hayvancılık ve enerji projelerinde kapasite eşikleri yeniden düzenlendi.

Ayrıca bazı turizm tesisleri ve mevcut işletmelerde kapasite artışı yapılacak projeler için de özel düzenlemeler getirildi.

ÇED OLMADAN BAŞLAYAN FAALİYETLER DURDURULACAK

Yeni düzenlemeye göre, ÇED sürecine tabi olduğu halde 'ÇED Olumlu' kararı alınmadan başlanan faaliyetler doğrudan durdurulması yönetmelik değişikliği ile hüküm altına alındı.

Bu tür projeler için ÇED kararı alınmadan yatırımın devam etmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

