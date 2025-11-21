Sakarya'nın beklediği haber dün gece yarısı gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehrin en önemli projelerinden biri olan Sakarya Şehir Hastanesi'nin ulaşım hatları inşası için imzayı atmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan Sakarya Şehir Hastanesi Yolu ilgili detayları kamuoyu ile ilk kez paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve ekibinin uzun zamandır üzerinde çalıştığı, şehri yeni sağlık adasına ulaştıracak olan 5 buçuk kilometrelik yol için acele kamulaştırma süreci başladı ve merak edilen detaylar da belli oldu.

İnşa edilecek yolun güzergahı, teknik detayları ve çevresine inşa edilecek sosyal donatı alanlarıyla ilgili detayları kamuoyu ile ilk kez Başkan Alemdar paylaştı.

4 MAHALLEDE ACELE KAMULAŞTIRMA

Alemdar, Karaman girişi noktasından başlayıp Evrenköy, Camili, Karapınar ve Alandüzü sınırlarından geçecek olan yolun aynı zamanda Metrobüs Sistemi'ne entegre edileceğini, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere duble yol olarak planlandığını ve aynı hat üzerinde ilerleyecek bir de bağımsız Metrobüs Yolu'nun yer alacağı bilgilerine yer verdi.

Metrobüs İkmal Alanı ile birlikte metrobüs istasyonunun inşa edileceğini, hastane önüne kadar modern, ulaşımı kolay, güvenli iniş biniş noktalarının yer alacağını kaydeden Alemdar, 'Burası sadece bir ulaşım aksı değil yepyeni bir sosyal bölge olacak' vurgusu yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere tek tek teşekkür eden Alemdar, 'Sakarya'mızın beklediği belki de en önemli proje olan Sakarya Şehir Hastanesi'nde bilindiği üzere önemli bir aşama kaydedilmişti. Biz de gerek Ulaştırma Bakanlığı ve gerekse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığımız görüşmelerde dile getirdiğimiz hastanemizin ulaşım hattı için uzun zamandır çalışma yürütüyorduk. Beklediğimiz gelişme bugün itibariyle yaşandı ve kamulaştırma süreci acele biçimde başlatıldı. Şehrimize gösterdikleri yakın ilgi ve destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, Cumhur İttifakı milletvekillerimize, il başkanlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum.' dedi.

Yol ile ilgili teknik bilgiler paylaşan Alemdar şöyle dedi: 'Şehir hastanemize ulaşan yol Karaman Yolu'nun arıtma tesisi noktasından başlayarak Alandüzü'nde hastaneye kadar ulaşacak ve Metrobüs Sistemimiz ile entegre olacak. 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere duble yol olarak inşa edilecek proje aynı zamanda vatandaşlarımız için sosyal donatı alanı olarak hazırlanacak. Yol boyunca bisiklet yolu, yeşil alanlar yer alacak Metrobüs Sistemi'miz için bölgede bir ikmal noktası ve hastane önüne kadar ulaşacak yolcu modern iniş-biniş alanlarımız olacak. Sadece bir yol değil yepyeni bir yaşam alanı ve modern, kolay, güvenli ve estetik bir sosyal bölge inşa edeceğiz. Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun' dedi.

PROJE HAKKINDA

Bu yol, Sakarya Büyükşehir Belediyesi yetki sahasında yer alan kentsel yerleşim merkezlerindeki tüm vatandaşları Şehri Hastanesi'ne ulaşımını sağlayacak. 5 buçuk kilometrelik Şehir Hastanesi Yolu imalatlarına kısa süre içinde başlanacak.

Karaman Mahallesi Kavşağı ile Alandüzü Mahallesi arasındaki kesimde çift gidiş-çift gelişbağlantı yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı ve Kuzey Marmara Otoyolubağlantısına sahip olacak.

Hem Şehir merkezinden hem ilçelerden hem de şehir dışından gelecek binlerce kişinin kolaylıkla Şehir Hastanesi'ne ulaşması hedefleniyor.

Aynı zamanda yol tamamlandığında Atatürk Bulvarı'ndan gelen Metrobüs hattının %100'lük kesimi tamamlanmış olacak ve böylelikle merkezden hastaneyekonforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanmış olacaktır.