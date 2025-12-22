İstanbul'da Maltepe Belediyesi, parklardan spor sahalarına, çocuk oyun alanlarından ortak yaşam mekânlarına kadar birçok noktada bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını geri dönüşüm seferberliğiyle üretiyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Maltepe Belediyesi, kenti ve komşularını önceleyen hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye ait atölyelerde yalnızca üretim yapılmıyor; aynı zamanda güçlü bir geri dönüşüm süreci de işletiliyor. Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; parklardan spor sahalarına, çocuk oyun alanlarından ortak yaşam mekânlarına kadar birçok noktada bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütüyor. İlçenin dört bir yanına yayılan bu çalışmalar, Maltepelilerin güvenli, estetik ve erişilebilir alanlarda vakit geçirmesini hedefliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü farklı kılan en önemli özelliklerden biri, kent donatılarını kendi atölyelerinde üretmesi. Kameriye, çardak, çit, tabela, oyun grupları ve spor aletleri gibi ahşap ve demir içeren birçok kent mobilyası; ahşap, demir doğrama ve boya atölyelerinde belediye emekçilerinin eliyle hazırlanıyor. Bu üretim modeli hem kaliteyi artırıyor hem de kamusal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Atölyelerde yalnızca üretim yapılmıyor; aynı zamanda güçlü bir geri dönüşüm süreci de işletiliyor. Kullanılabilir durumdaki malzemeler sıfır atık anlayışıyla yeniden değerlendiriliyor. Küçükyalı'da hizmete açılan Maltepe Mekan Bahçe'de kullanılan masa ve oturma grupları, bu yaklaşımın somut örneklerinden biri.

'MALTEPE'DE BİRLİKTE ÜRETİLEN BİR YAŞAM VAR'

Park ve Bahçeler Müdürü Erdinç Akyürek, 'Maltepe Belediyesi olarak kentimize ve komşularımıza en iyi hizmeti verme hedefiyle çalışıyoruz. 'Maltepe'de Yaşam Var' sözü bizim yol haritamız. Çünkü biz, bu kenti hep birlikte yaşanabilir kılmak istiyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak; ahşap, demir doğrama ve boyama atölyelerimizde hem üretim yapıyor, hem de geri dönüşüm süreçlerini işletiyoruz. Sıfır atık anlayışıyla kullanılabilir malzemeleri yeniden değerlendiriyor, kaynaklarımızı verimli kullanarak tasarruf sağlıyoruz. Böylece hem doğaya hem de bütçemize katkıda bulunuyoruz. Bizim için bu çalışmalar sadece park yapmak ve bir demiri onarmaktan ibaret değil. Bu aynı zamanda kent hakkının da bir gereği. Her Maltepelinin güvenli, estetik ve ulaşılabilir yaşam alanlarına sahip olması için çalışıyoruz. Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir anlayışla yürüttüğümüz her işte, Maltepelilerin hakkı var. Maltepe'de yaşam gerçekten var; çünkü bu kentte herkes için, birlikte üretilen bir yaşam var' diye konuştu