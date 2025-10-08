Gebze Belediyesi Spor Kulübü'nün güreş branşındaki başarılı sporcuları milli gururumuz oldu. Kulübün lisanslı üç sporcusu, Milli Takım kampına davet edilerek milli forma giymeye hak kazandı.

KOCAELİ (İGFA) - U17 Serbest Güreş Milli Takım kadrosunda Süleyman Cerit (92 kg) ve Ali Kemal Kaldırım (110 kg) yer alırken, U20 Serbest Güreş Milli Takım kadrosuna ise Kamil Gökçe (61 kg) seçildi. Milli sporcular, 7-12 Ekim tarihleri arasında Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek.

Kamp hazırlıkları kapsamında milli takımla birlikte çalışan sporcuları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de ziyaret etti. Sporcuların konakladığı otelde gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükgöz, genç güreşçilerle sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu. Başkan Büyükgöz, 'Genç sporcularımızın azmi, disiplini ve inancı bizlere gurur veriyor. Ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum' dedi. Gebze Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Büyükgöz, milli takıma seçilen sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.