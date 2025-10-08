Konya Karatay Belediyesi'nin kurum çalışanları arasındaki dostluğu pekiştirmek ve motivasyonu artırmak amacıyla düzenlediği geleneksel 'Birimler Arası Futbol Turnuvası' başladı.

KONYA (İGFA) - Mengene Halı Saha'da oynanan ilk maçlarla start alan turnuva, üç hafta sürecek grup, çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının ardından 27 Ekim Pazartesi düzenlenecek final maçıyla sona erecek.

Centilmenlik ruhunun ön planda olduğu müsabakalar, personel arasındaki kaynaşma, dayanışma ve dostluk duygularını güçlendiriyor. Futbolun birleştirici gücünü ön plana çıkaran turnuva, kurum içi motivasyonu artırarak belediye hizmetlerinde verimliliğe katkı sunuyor.

Turnuvaya katılan belediye çalışanları, etkinliğin geleneksel hale gelmesinde emeği geçen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ederek, organizasyonun sosyalleşme açısından oldukça faydalı olduğunu dile getirdi.

BAŞKAN KILCA: BU ETKİNLİKLER, HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleneksel hale gelen Karatay Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası'nın çalışanlar arasındaki dayanışmayı artırdığına dikkat çekti.

Başkan Kılca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 'Karatay Belediyesi olarak spora dair her türlü yatırımın ve etkinliğin destekçisi olmaya devam ediyoruz. Birimlerimiz arasındaki kardeşlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlediğimiz turnuvanın geleneksel hale gelmesi bizleri mutlu ediyor. Bu yıl 5.sini düzenliyoruz. Personelimizin gösterdiği ilgi de bu anlamda oldukça kıymetli. Bu tür etkinlikler, hem kurum içi iletişimi güçlendiriyor hem de vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde kaliteyi artırıyor. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.'