Gebze Belediyeler Birliği tarafından hayata geçirilen Çocuk Görüşme Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Çocuk adalet sisteminde önemli bir ihtiyaca cevap vermesi hedeflenen merkezin açılışı, adli süreçlerde çocukların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda destek almasını amaçlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de Çocuk Görüşme Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, çocuk adalet sisteminin hassasiyetine dikkat çekerek, 'Adalet hizmetlerinin en hassas noktalarından biri olan çocuk adalet sistemi için atılmış çok önemli bir adıma tanıklık etmek üzere buradayız. Boşanmış ya da boşanma sürecinde olan ailelerin çocuklarına, adliyenin soğuk koridorlarında değil; onların ihtiyaçlarına uygun, güvenli, sıcak ve şefkatli bir ortamda, uzmanlık desteğiyle hizmet sunulması çağdaş ve insan odaklı yargının bir gereğidir. Temelini attığımız bu mekân sadece bir bina değil, adaletin vicdani yönünü güçlendirecek bir yapıdır.' ifadelerini kullandı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise merkezin önemine vurgu yaparak, 'İnşallah çocuk haklarının maddi ve manevi olarak korunduğu bu merkez, bölgemiz için hayırlı olur.' dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyeler Birliği olarak sürece destek verdiklerini belirterek, 'Adli mercilerimizden gelen bu talebe memnuniyetle katkı vereceğimizi ifade etmiştik. Bugün de inşallah bu merkezin temelini atıyoruz. Hayırlı olmasını niyaz ediyorum.' şeklinde konuştu.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yaptığı konuşmada, belediyelerin kamu ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, 'Vatandaşın, milletin ve kamunun ne ihtiyacı varsa belediyelerimiz bununla ilgileniyor. Belediye başkanlarımıza ve bu süreci teşvik eden başsavcımıza teşekkür ediyorum. Allah hayırlı ve uğurlu etsin' dedi.