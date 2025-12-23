Manisa Büyükşehir Belediyesi, vefatıyla şehri üzüntüye boğan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının 7. günü dolayısıyla Manisa'nın 17 ilçesinde eş zamanlı olarak lokma hayrı düzenledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, genç yaşta aramızdan ayrılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hatırasını yaşatmak ve ruhuna dualar göndermek amacıyla il genelinde geniş kapsamlı bir program gerçekleştirdi. Şehrin dört bir yanındaki vatandaşlar, düzenlenen lokma hayrına yoğun ilgi göstererek Durbay'a olan sevgi ve saygılarını dile getirdi.

Gülşah Durbay'ın vefatının 7. gününde düzenlenen etkinlikler kapsamında, Manisa merkezden en uzak ilçelere kadar belirlenen 25 farklı noktada lokma hayrı düzenlendi. Merkez Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde; Manisa Büyükşehir Belediyesi önü, Şehzadeler Belediyesi önü, Cumhuriyet Meydanı, Manolya Meydanı, MASKİ binası önü ve Manisa Şehir Hastanesi gibi halkın yoğun bulunduğu alanlarda binlerce vatandaşa lokma ikram edildi.

Lokma hayrı vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Gülşah Başkanımız, sadece bir belediye başkanı değil, Manisa'nın gülen yüzü ve enerjisiydi. Onun dürüstlüğü, azmi ve halkına olan sevgisi anılarımızda her zaman yaşayacak. Kıymetli yol arkadaşımızın vefatının 7. Günü dolayısıyla 17 ilçemizde hemşehrilerimizle birlikte onun ruhuna dualar gönderdik. Mekânı cennet, hatırası daim olsun. Manisa onu asla unutmayacak' dedi.