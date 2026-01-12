Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılının ilk meclisi, Başkan Fatma Şahin'in başkanlığında toplandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Meclis Toplantı Salonu'nda 2026 Yılı Ocak Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi yapıldı. Yapılan birleşimde çiftçiye yeni destek çıktı, denetim komisyonu belirlendi.

ŞAHİN: 11 YILDIR BÜTÜN ÇALIŞMALARDA YANIMIZDA OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Açılışta konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni yılı kutlayarak, 'Tüm belediye başkanlarına ve meclis üyelerimize, bugün aramızda olan bütün katılımcılara ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı, mutlu, sağlık bir yıl diliyorum. Rabbim bu yılımızı birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçirip, toplumun sorunlarını çözme, vatandaş memnuniyetini arttırma yılı olarak geçirmeyi nasip etsin. Her birinize bu mecliste verdiğiniz destek için, kardeşliğiniz için, 11 yıldır bütün çalışmalarda yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

DENETİM KOMİSYONU BELİRLENDİ

Meclisin devamında görev yapacak Denetim Komisyonu belirlendi. Gizli oy açık tasnif usulü ile yapılan seçimde meclis üyelerinden Mustafa Durmuş, Mehmet Çelik, Ersin Atar, Cuma Kaymakçı ve Atilla Sarıkaya olarak belirlendi.

YENİ YILDA DA TARIMA DESTEK SÜRÜYOR

Görüşülen maddeler kapsamında tarımsal üretime destekler devam ediyor. Bu kapsamda 2025 yılında Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde üretilen 5 bin Antep fıstığı, 5 bin bağ üzümü ve 4 bin nar fidanı olmak üzere toplamda 14 bin sertifikalı fidanın yüzde 50 hibe ile dağıtılması kararı alındı.

YENİ SEBZE HALİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Mecliste ayrıca 350 dönüm üzerine kurulacak, 150 dönüm genişleme alanına sahip, soğuk hava depolu, QR kod sistemli, yapay zeka destekli, ürünün takibini kolaylaştıracak yeni sebze hali hakkında Başkan Fatma Şahin ve Genel Sekreter Sezer Cihan bilgi verdi.