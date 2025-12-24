İzmit Belediyesi Asırlık Çınar Evleri'nin Yılbaşı Programı, nostalji dolu yarışmalar, müzik ve dans eşliğinde büyüklerin yüzünü güldürdü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, 50 yaş ve üzeri bireylere hizmet veren Asırlık Çınar Evleri'nin geleneksel Yılbaşı Programı, Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Yılsonu değerlendirmelerinin yapıldığı, dayanışma ve paylaşım duygularının güçlendiği program, yeni yıl coşkusunu hep birlikte yaşattı. Programa İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci katıldı.

MUTLULUK VE HUZUR TEMENNİLERİ

Programa Asırlık Çınar Evi Gündoğdu, Kuruçeşme, Yuvam Akarca ve Serdar Şubesi sakinleri katıldı. Katılımcıların karşılanmasının ardından programın açılış konuşmasını İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu yaptı. Solakoğlu, konuşmasında geride bırakılan yılı değerlendirerek, yeni yıl için sağlık, mutluluk ve huzur temennilerinde bulundu.

DUYGUSAL ANLAR, KEYİFLİ ANILAR

Program kapsamında yıl boyunca Asırlık Çınar Evleri'nde gerçekleştirilen faaliyetleri içeren yıl özet videosu izletildi. Video gösterimi sırasında Asırlık Çınar Evi sakinleri duygu dolu anlar yaşadı. Gösterimin ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Gecenin en keyifli bölümlerinden biri olan 'Çınarlar Yarışıyor - Nostalji Yolculuğu' adlı yarışmada, katılımcılar geçmişe dair anılarını paylaşarak hem eğlenceli hem de anlamlı anlar yaşadı.

MÜZİK, DANS VE PAYLAŞIM

Program, Asırlık Çınar Evi Yuvam Akarca Şubesi Ritim Grubu'nun sahne aldığı gösteriyle devam etti. Eğlenceli müzikler eşliğinde dans edilen ve serbest zaman etkinliğiyle süren gece, katılımcıların yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle sona erdi. Asırlık Çınar Evleri Yılbaşı Programı, katılımcıların bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiği, dayanışma ve paylaşım duygularının pekiştiği anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer aldı.