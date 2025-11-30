Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 7'nci Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Kentin en büyük spor organizasyonlarından olan Gazi Yarı Maratonu'nda kıyasıya mücadele eden 1498 sporcudan başarı elde edenler Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda yapılan törenle ödüllendirildi.

21K ve 10K'da genel klasman ve yaş kategorilerine göre toplamda 126 sporcuya kupa verildi. Yarışmalar kapsamında ayrıca 168 sporcu para ödülünün sahibi oldu. Ödül töreninde kupaları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafız Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı verdi.

PARKUR REKORLARI KIRILDI

21K Genel Klasman Erkekler Kategorisi'nde Ali Kaya 01 saat 02 dakika 51 saniyelik derecesiyle parkur rekorunu kırarak birinci olurken, Sezgin Ataç ikinci, Ayetullah Aslanhan ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise 01 saat 12 dakika 02 saniyelik derecesiyle Ruken Tek, parkur rekorunu kırarak birinci, Nursena Çeto ikinci, Bahar Yıldırım ise üçüncü sırayı elde etti.

10K Genel Klasman Erkekler Kategorisi'nde ise Enbiya Yazıcı birincilik ipini göğüslerken onu İsmail Taşyürek ikinci olarak takip etti, Mervan Haykır ise üçüncü oldu. Kadınlarda da Pınar Demir birinci, Berfin Kaya ikinci ve İnci Kalkan yarışmayı üçüncü tamamladı.

Törende adet haline gelen 21K genel klasmanın 27'ncilerine baklava ödülü verildi. Bu kapsamda erkeklerde Ercan Kitapcıoğlu ve kadınlarda Gülseren Pilavcı baklava ödülünün sahibi oldu. Gazi Yarı Maratonu'na ilk günden beri katılan 75 yaşındaki Gazel Demiray'a onur kupası Başkan Fatma Şahin tarafından takdim edildi.

Öte yandan 200 metre Avrupa rekortmeni, 200 metre Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Ramil Guliyev'e de katılımlarından dolayı teşekkür plaketini AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı verdi.

ŞAHİN: BURASI YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞIN ŞEHRİDİR, SPORUN ŞEHRİDİR

Ödül töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu güzel organizasyonla bu şehri eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri yapacağız. Önce tesislerimizi tamamladık. Şehre geldiğimiz zaman şehrimizin gençlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, onları vicdanı hür, irfanı hür, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu gençler gibi yetiştirmek için 'Bismillah!' dedik. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diyor, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Yirmi beş yıl önce Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızla yola başladığımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. 'Yeter! Söz de karar da milletindir' dedik ve 'Milli irade hakim olacak' dedik. Bugün aramızda eğer Rusya'dan, Japonya'dan, Azerbaycan'dan kardeşlerimiz varsa burası yurtta barış, dünyada barışın şehridir, sporun şehridir. Bizim soframız spor gibi kaynaştırır. Yeni dostluklar kurdurur, yeni arkadaşlıklar oluşturur ve bugün sizlerle birlikte yalnızca bir kupayı kaldırmayacağız. Yarınlarımıza güçlü adımlarla ilerleyecek Türkiye Yüzyılı'nda 'Biz de varız' diyeceğiz. Cumhuriyetimizi kuranlara, bizi Gazi yapanlara çok sağlam bir şekilde layık olacağız. 'Antep'in önünde hiçbir şey duramaz Gazi unvanından başka' diyorum.' ifadelerine yer verdi.

KARADAĞ: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ'da törende yaptığı konuşmada sporcuların büyük emek verdiklerine vurgu aparak şu ifadeleri kullandı:

'Tüm dünyada yarışmaları organizasyonları görmüş biri olarak söylüyorum bugünkü organizasyon, belediyemiz tarafından çok güzel bir şekilde yapılmış olan koşuyu ilk defa dünya çapında bir koşu olarak gördüm. Dereceler de çok güzel çıktı. Bununla birlikte koşunun dönüş yerleri, koşunun etaplarının ayarlanması ve başladığı yerdeki bitiş şekli beraberinde TRT'de naklen olarak seyredebildik. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.'