TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Ampute Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Bağcılar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 4-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Faroz Futbol Sahası'nda karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Trabzon ekibi, etkili hücum ataklarıyla rakip savunmayı zorladı ve bulduğu gollerle skor üstünlüğünü sağladı.

Bağcılar temsilcisi ikinci yarıda farkı kapatma adına çaba gösterse de, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Takımı sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ŞAMPİYONLUKLA TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sezona galibiyetle başlamanın önemli bir moral olduğunu vurgulanarak, 'Bu takımın en büyük gücü Trabzon halkıdır.

Sezonun ilk maçında takımımıza destek veren tüm sporseverlere teşekkür ediyoruz. Hedefimiz, yüksek tempoyla sürdürdüğümüz çalışmaların karşılığını alarak sezonu şampiyonlukla tamamlamaktır' denildi.