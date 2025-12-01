Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye duyarlı vizyon projelerinden Galle Park, dünyaca saygın Green Flag Award (Yeşil Bayrak Ödülü) ile tescillenerek uluslararası kalite standardına kavuştu.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tarafından şehre kazandırdığı 270 bin metrekarelik Galle Park, uluslararası alanda en prestijli yeşil alan kalite sertifikalarından biri olan Green Flag Award (Yeşil Bayrak Ödülü) ile ödüllendirildi.

Dünya genelinde kamusal yeşil alanlarda kalite, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik standartlarını belirleyen Green Flag Award Programı, Galle Park'ı çevreye duyarlı tasarımı, tematik bahçeleri, sosyal donatıları ve sürdürülebilir peyzaj uygulamalarıyla örnek bir şehir parkı olarak tescilledi.

ŞAHİN: BU ÖDÜL, GAZİANTEP İÇİN GURUR VERİCİ BİR BAŞARI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Galle Park'ta yaptığı konuşmada Gaziantep adına gurur verici bir başarıyı hep birlikte yaşadıklarını belirterek, 'Galle Park'ın uluslararası bir ödül olan Yeşil Bayrak Ödülüne layık görülmesi, yalnızca parkımızın başarısı değildir; bu, Gaziantep'in çevreye, sürdürülebilirliğe ve daha yaşanabilir bir geleceğe olan kararlı yaklaşımının dünya çapında tescillenmesidir' dedi.

Şahin, Yeşil Bayrak Ödülü'nün, yalnızca geçmiş çalışmalarla değil, gelecek hedeflerinin de bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

'Yeşil Bayrak Ödülü alan diğer şehirler gibi yeşili koruyarak ve çoğaltarak geleceğin şehirlerini daha yaşanabilir kılmak üzere önemli ortak bir misyonumuz var. Ve biliyoruz ki bu daha başlangıçtır. Şehrimizi daha yeşil, daha dirençli ve daha yaşanabilir kılmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu vesileyle, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, gönüllülerimize ve yeşil alanlarımıza sahip çıkan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Gaziantep'in yeşil mirasını birlikte büyütmeye devam edeceğiz.'

YEŞİLİN KALBİNDE ULUSLARARASI BAŞARI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ödülün Gaziantep'in yeşil şehir vizyonunun uluslararası düzeyde takdir gördüğünü belirterek, Galle Park'ın yalnızca bir rekreasyon alanı değil, doğa ile insanı buluşturan sürdürülebilir bir yaşam merkezi olduğunu söyledi.

Türkiye'de bugüne kadar yalnızca Denizli ve İstanbul'un bazı parklarının layık görüldüğü Yeşil Bayrak Ödülü'nü alan Galle Park, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ödül kazanan ilk şehir parkı oldu.

TEMATİK BAHÇELER VE MACERA ADASIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Galle Park, Osmanlı (Cennet) Bahçesi, Japon & Zen Bahçesi, Çin Bahçesi, Hollanda Bahçesi, Gotik Bahçe ve Barok/Rönesans Bahçesi gibi farklı kültürlerin doğaya bakışını yansıtan tematik bahçeleriyle ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Bunun yanı sıra 40 bin metrekarelik Macera Adası; hava bisikleti, zipline, dev salıncak, okçuluk, paintball sahaları, survivor parkuru gibi adrenalin dolu aktivitelerle her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

DÜNYACA ÜNLÜ PARKLARLA AYNI LİSTEDE

Galle Park, Green Flag Award'a sahip olan Hyde Park (Londra), Vondelpark (Amsterdam), Centennial Parklands (Sydney), Phoenix Park (Dublin) gibi dünyaca ünlü şehir parkları ile aynı prestijli listede yerini aldı.