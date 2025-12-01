Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesine bağlı Kızılcasöğüt ve Yukarı Mahallelerinde uzun yıllardır yaşanan ulaşım sorunlarını kalıcı çözüme kavuşturmak amacıyla kapsamlı bir kilit parke yol çalışması başlattı.

DENİZLİ (İGFA) - Yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamur nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiği bölgelerde, mahalle içi ulaşım modern bir yapıya kavuşturuluyor

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇİVRİL'E KONFORLU ULAŞIM ATAĞI

.

Bu kapsamda Kızılcasöğüt Mahallesi'nde 25 bin metrekarelik alanda kilit parke döşeme çalışmaları başlarken, Yukarı Mahalle'de de yine 25 bin metrekarelik alanda yapılacak uygulama için hazırlıklar devam ediyor. Proje kapsamında toplam 100 bin metrekarelik alan yenilenecek olup, bunun 50 bin metrekaresi ilk kez kilit parke ile buluşacak, kalan 50 bin metrekarede ise mevcut parkeler yenilenecek.



TOPRAK YOLLAR TARİHE KARIŞIYOR



Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Yıllardır toprak yollarla mücadele eden hemşehrilerimizin taleplerini yakından takip ediyoruz. Bu bölgelerde ilk kez kapsamlı bir parke çalışması başlatarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Çivril'de hayata geçirdiğimiz bu yatırım sadece bir yol düzenlemesi değil, mahallelerimizin geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır. Çalışmalar tamamlandığında yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulan mahallelerimiz daha konforlu, düzenli ve modern bir görünüme kavuşacak' dedi.



Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte çocukların okula daha güvenli ulaşımı sağlanacak, yaşlı vatandaşların ve esnafın günlük yaşam koşulları önemli ölçüde iyileştirilecek.