Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleşen Of Adalet Sarayı temel atma töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, '21. yüzyılın başından itibaren ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni bir hizmet ve eser anlayışı ile buluştu ve buluşmaya devam ediyor' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'un Of ilçesinde Adalet Sarayı temel atma töreni, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yargı mensupları, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPILDI

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, '21. yüzyılın başından itibaren ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni bir hizmet ve eser anlayışı ile buluşuyor, buluştu; buluşmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın hizmet anlayışının gereği olarak devletimizin en temel vazifelerinden olan eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet olmak üzere dört temel kamu hizmetinde çok önemli işler yapıldı. O kötü fiziki mekanlardan artık adaletin daha güzel mekanlarda tecelli ettiği binalara kavuştuk. Bütün bu hizmetlerin banisi ve Türkiye'yi yeniden şaha kaldıran Cumhurbaşkanımıza bu vesile ile şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.

ŞİMDİ ADALET KENDİNE ÖZGÜ BİNASINDA TECELLİ EDİYOR

Başkan Genç, şunları söyledi: 'Adalet en önemli kavram ve hizmetlerden bir tanesi. Şu anda en temel insan haklarının, yaşama hakkının bütün yer yüzünde yerle yeksan olduğu bir süreç yaşanıyor. İnsanlığın hakkını korumakla mükellef olan uluslararası kurum ve kuruluşların çöktüğü bir dönemi yaşıyoruz. Ecdadımızın yaptığı gibi yeniden bizim medeniyetimizden beklenen işler var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de adalet. Adaletle, insana ve insanlığa ait bütün değerlerle hükmeden bir medeniyetin devamı olarak bugün Türkiye'den ve Türk milletinden beklenen adaletle hükmetmektir. Bu nedenle ülkemizin her yerinde olduğu gibi Trabzon'umuzda da adalet mekanizmalarımızın daha iyi çalışabilmesi, insanımızın adalet duygusunun incinmemesi, daha da güçlenmesi adına bakanımız ve bakanlarımızla kadrolar oluşturulurken; hizmetin verildiği mekanların kalitesinin yükseltilmesi de çok önem arz ediyor. Daha önce kamu binalarının birinci katında adliyeler vardı. Şimdi adalet kendine özgü binasında tecelli ediyor. Bunu da Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile tecelli ettiren Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a teşekkür ediyorum. Bu vesile ile adalet sarayımızın Of'umuza ve adalet camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum.'

GELECEK YIL TAMAMLANACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, 'Trabzon sıradan bir yer değil. Trabzon tarih şehri, ecdadımızın bizlere mirası. Trabzon'a ne kadar hizmet etsek azdır. Ecdadımız her dönemde Trabzon'a büyük değer verdi; biz de bu değerden hareketle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Trabzon'a çok büyük eserler kazandırdık. Bu eserlerden bir tanesinin daha temelini bugün Of'ta atıyoruz. Adalet bizim için sadece bir hukuk kavramı değildir. Adalet; insan onurunu, haklarını korumak, barışın huzurun güvencesi, teminatı, mülkün temeli. Dolayısıyla adaletin tecelli edeceği mekanların da adaletin vakarına uygun olması lazım. Bu anlamda adalet binalarımızı özellikle o eski binalardan kurtararak inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Daha önce Trabzon'umuzda merkez adliye binamız başta olmak üzere, bölge adliye mahkemesi, Sürmene ve Akçaabat adliye binaları, Adli Tıp Kurumu binası bizim dönemimizde yapılan eserler. Bugün Araklı adalet binamızın açılışını yapacağız. Temelini attığımız Of Adalet Sarayı binasını da 8-9 ayda tamamlayıp, önümüzdeki adli yıla yetiştireceğiz. Trabzon'da hakim ve savcılarımızın ihtiyacı olan adalet konutlarını karşılamak için de çalışmalarımız var. İnşallah Vakfıkebir ilçemizin adalet binasını da yatırım programına alıyoruz, projeleri tamamlandı. Vakfıkebir'e de bir adalet binası kazandırarak Trabzon'umuzun bu alandaki ihtiyacını gidermiş olacağız' diye konuştu.