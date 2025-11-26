Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kurduğu 39 çorba ikram noktasıyla soğuk kış sabahlarında vatandaşların içini ısıtıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Havaların soğumasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, her gün 15 bin kişiye ücretsiz sıcak çorba ikramı yapıyor. Pratik büyük bardak tasarımı ve ekmek ikramıyla sabah saat 06.00-07.00 arasında hizmet veriliyor.

ZAMAN KAZANDIRIYOR, CEP HARÇLIĞI KORUYOR

Fabrikada vardiyasına yetişmeye çalışan işçilerden okuluna giden öğrencilere kadar her kesimden vatandaş uygulamadan yararlanıyor. İşçiler zaman kazanırken öğrenciler de kahvaltı masraflarından tasarruf edebiliyor.

NOKTALAR İHTİYAÇ VE YOĞUNLUKLARA GÖRE BELİRLENDİ

Kent genelinde hastanelerde, organize sanayi bölgesine giden servislerin güzergahlarında, yoğunluğun olduğu otobüs duraklarında, Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep İslami Bilimler ve Teknoloji Üniversitesi'nin de içinde bulunduğu konumlarda Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri çorbaları vatandaşlar için hazırlıyor.

'ÇORBAYI İÇİYORUZ İÇİMİZ ISINARAK İŞE GİDİYORUZ'

Çorba ikram noktasından yararlanan Mustafa Demez, çalışma için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, 'Kışın ortasında sabah işe giden arkadaşlarımız olsun bizler olalım yararlanıyoruz. 1'inci sınıf çorba ikramı var çok beğeniyoruz, severek içiyoruz. Bardak olarak verilmesi de daha pratik ve portatif. Çorbayı içiyoruz içimiz ısınarak işe gidiyoruz' diye konuştu.

'BURADA HEM ÇORBA GÜZEL HEM ÇALIŞANLAR ÇOK İYİ'

Şıh Mehmet Yağcı ise hizmeti beğendiğini ifade ederek, 'Allah Başkan Fatma Şahin'in eksikliğini vermesin. Millet hep memnun. İşçiler sabah kalkıyor fabrikaya giderken buradan faydalanıyor. Burada hem çorba güzel hem çalışanlar çok iyi' dedi.

'SICAK ÇORBA SOĞUK HAVALARDA İNSANIN İÇİNİ ISITIYOR'

Fabrika işçisi Kadir Şermet de her gün fırsat buldukça ikram noktasından yararlandığını aktararak, 'Hizmeti çok iyi buluyorum. Kimi gençler var durumları olmuyor sabah kahvaltısını çorbayla yapıyor ücretsiz bir şekilde. Sıcak çorba soğuk havalarda insanın içini ısıtıyor' ifadelerini kullandı.