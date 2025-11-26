İstanbul Maltepe Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipleri, kedi ve köpeklere yerinde müdahale çalışmasını başlattı. İlk etapta Altıntepe Muhtarlığı'na gelen ekipler, sokak hayvanlarının parazitle kuduz aşılarını ve tedavilerini gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Yılda binlerce sokak hayvanına tedavi hizmeti sunan Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, başarılı çalışmalarına yeni bir halka ekledi. Veterinerlik ekipleri, uzmanlar eşliğinde yerinde tedavi uygulamasını yaptı.

İlk olarak Altıntepe Muhtarlığı'na gelen ekipler, vatandaşların getirdiği hayvanlara yerinde tedavi hizmeti sundu. Burada basit ilk yardım, kuduzla parazit aşıları ve tedavi hizmeti veren ekipler, hayvanların bakımıyla ilgili de vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca gözünde sorun olan kedilere göz damlası ve vatandaşlara periyodik olarak kullanmaları için çeşitli aşılar verildi.