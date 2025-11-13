Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 bin 321 metrekarelik alanda yürüyüş yolu, spor sahaları, oyun ve dinlenme bölgelerini içeren Hayat Projesi Parkı ile kente yeni bir yeşil alan daha kazandırılıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 'Yeşil Şehir Gaziantep' vizyonu doğrultusunda mahallelerin yaşam kalitesini yükseltecek yeni bir projeyi daha hizmete almak için kolları sıvadı. Bu kapsamda Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde toplamda 6 bin 321 metrekarelik alanda düzenlenen çalışma, her yaş grubunun günlük kullanımına uygun sosyal, spor ve yeşil alanlardan oluşacak.

Projede, bin 805 metrekare yürüyüş yolu, 313 metrekare sentetik çim halı saha, 200 metrekare üç yönlü basketbol sahası ve 144 metrekarelik fitness bölümü bulunuyor. Spor imkanlarıyla zenginleştirilen proje, mahalle sakinlerinin açık havada güvenli ve düzenli aktivite yapmasına olanak sağlayacak.

Çocuklar için 295 metrekarelik oyun alanı, aileler için ise 12 adet çatılı piknik ünitesi planlandı. Alanda konforu artırmak için 20 ahşap bank, 7 çöp kutusu ve bir muhtarlık birimi de yer alacak. Proje kapsamındaki 3 bin 117 metrekarelik geniş yeşil alan ile kaya bahçesi, çevre düzenlemesine doğal bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.