Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), pek çok kişiye yeni bir hayatın kapılarını aralıyor. Ukrayna'dan savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Lidya Doğan, KO-MEK'te öğrenci olarak başladığı yolculuğuna şimdi usta öğretici olarak devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) hem öğrencilerine hem de öğretmenlerinin hayatına dokunmaya devam ediyor.

11 yıl önce eşiyle birlikte Türkiye'ye gelen Ukraynalı Lidya Doğan, hem Türkçe öğrenmek hem de çocuklarıyla birlikte yeni bir yaşam kurmak için Kocaeli'yi tercih etti. 'Eşimle Ukrayna'da tanıştık. O eğitim için Kiev'e gelmişti. 20 yıldır evliyiz. Savaş sonrası Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Kocaeli artık benim yurdum oldu' diyen Lidya, yeni ülkesi Türkiye'de sıfırdan bir başlangıç yaptı.

TÜRKÇE'Yİ KO-MEK'TE ÖĞRENDİ

Türkiye'ye geldiğinde tek kelime Türkçe bilmediğini söyleyen Lidya Doğan, hayatını değiştiren adımı KO-MEK kurslarında attığını belirterek, 'KO-MEK kurslarını reklamlardan ve arkadaşlarımdan duydum. İlk hocam Hacer Hanım'a çok teşekkür ederim. Onun sayesinde çok şey öğrendim. Dil öğrenmek için gerçekten harika bir ortam var' dedi. Türkçe yeterlilik sınavlarını başarıyla geçen Lidya Doğan, şimdi KO-MEK'te Rusça usta öğreticisi olarak görev yapıyor. 'Öğrenciyken şimdi öğretmen oldum. Her grupta ayrı bir hikâye var. İşimi çok severek yapıyorum' diyen Lidya, 3 yıldır KO-MEK çatısı altında görev yapıyor.

'KO-MEK İLE AİLE GİBİYİZ'

Kocaeli'yi 'mutlu, neşeli, tarihi bir şehir' olarak tanımlayan Lidya, kurslarda sadece meslek değil, dostluk da kazandığını söyleyerek, 'KO-MEK bana sadece eğitim değil, bir aile de kazandırdı. Burada çok özel bir ambiyans var. Herkesi kurslarıma bekliyorum' dedi. Lidya Doğan'ın öğrencilerinden İsrafil Yaman ise öğretmenine büyük bir saygıyla bağlı. Yaman, 'KO-MEK sayesinde Lidya hocamla tanıştım. Mükemmel bir şekilde öğretiyor. Sayesinde çok güzel öğreniyorum. KO-MEK de Lidya hocam da var olsun' ifadelerini kullandı.

KO-MEK HAYATA DOKUNUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), sadece vatandaşlara değil, Türkiye'ye gelen yabancı misafirlere de yeni fırsatlar sunuyor. Lidya Doğan'ın hikâyesi, Kocaeli sınırları içerisinde yaşayan her bireye ulaşan ve onlara artı değer kazandıran KO-MEK'in 'ülke ve dünya genelinde rol model olma' vizyonunun en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.