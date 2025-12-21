Nilüfer Lions'un burs verdiği üniversite öğrencileri yararına düzenlediği yılbaşı alışveriş şenliği geniş katılımla yapıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da gerçekleştirdikleri çeşitli faaliyet ve yardımlarla adlarından sıkça bahsettiren Nilüfer Lions Kulübü, burs verdikleri öğrencilere gelir sağlamak amacıyla Club Altın Ceylan'da 'Yeni Yıl Alışveriş Şenliği' düzenledi.

Düzenlenen alışveriş şenliğine Bursalının tanınmış simaları büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 80 standın kurulduğu kermeste, giyimden ev aksesuarına, yiyecekten hediyelik eşyalara kadar birbirinden güzel ürünler satışa sunuldu.

Kermeste bir açıklama yapan Nilüfer Lions Kulübü Başkanı Oya Baykal, düzenledikleri bu kermesle üniversite öğrencisine burs sağladıklarını belirterek kermese ilgi gösteren tüm Bursalılara teşekkür etti. Kermeste ayrıca HEPAD, ÇEK, ONKODAY, Bursa Kanserle Savaş Derneği, LÖDER ve Bursa Otizm Derneği de yer aldı.