GA-ASI ve Saab, 2026'da MQ-9B üzerinde Hava Erken Uyarı ve Kontrol (AEW&C) kabiliyetini test edecek. İki havacılık lideri, Hava Erken Uyarı ve Kontrol sistemlerini insansız hava araçlarına taşımak için işbirliğine gidiyor.

ABD (İGFA) - General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ve Saab, dünyanın önde gelen Uzaktan Kumandalı Uçak (RPA) platformuna Hava Erken Uyarı ve Kontrol (AEW&C) kabiliyeti kazandırma planlarının ardından, yetenek gösterimini 2026 yazında gerçekleştirmek üzere güçlerini birleştiriyor.

Gösterim, Güney Kaliforniya'daki GA-ASI Desert Horizon uçuş operasyonları tesisinde, Saab tarafından sağlanan AEW&C sistemi ile donatılmış bir GA-ASI MQ-9B kullanılarak yapılacak.

AEW&C sistemlerinde lider şirketlerden Saab ile ortaklık kuran GA-ASI, Saab'ın AEW sensörlerini dünyanın en uzun menzilli ve en yüksek dayanımlı RPA'sı olan MQ-9B ile eşleştiriyor. Deniz üzerinde veya karada fark etmeksizin, MQ-9B'ye AEW kabiliyetinin eklenmesi kalıcı hava gözetimi sağlıyor ve bugün bulunmadığı ya da maliyet nedeniyle erişilemeyen bölgelerde AEW desteği sunulmasına imkan tanıyor; buna açık denizlerdeki donanma uçak gemileri de dahil.

GA-ASI Başkanı David R. Alexander 'AEW&C'nin MQ-9B'ye eklenmesi platformumuza kritik bir yetenek kazandırıyor. Küresel operatörlerimize, gelişmiş seyir füzelerine ve basit ama tehlikeli insansız hava aracı sürülerine karşı koruma sağlayacak kalıcı bir AEW&C çözümü sunmak istiyoruz.' şeklinde konuştu.

MQ-9B modelleri arasında SkyGuardian®, SeaGuardian®, Birleşik Krallık'ın MQ-9B varyantı olan Protector, ve hâlen geliştirilmekte olan MQ-9B STOL (Short Takeoff and Landing) konfigürasyonu yer alıyor.

MQ-9B için AEW çözümü; taktik hava mühimmatları, güdümlü füzeler, insansız hava araçları, savaş ve bombardıman uçakları ile diğer tehditlere karşı kritik sensör kabiliyetleri sunacak. Orta irtifa, uzun dayanımlı bir UAS olarak operasyonel kullanılabilirliği tüm askeri uçaklar arasında en yüksek seviyede bulunuyor ve insansız bir platform olduğu için hava mürettebatı risk altına girmiyor.

GA-ASI ve Saab'ın AEW çözümü; erken tespit ve uyarı, uzun menzilli tespit ve takip, eşzamanlı hedef takibi ve esnek muharebe sistemi entegrasyonu dahil geniş bir uygulama alanına sahip olacak. Tüm bunlar görüş hattı ve SATCOM bağlantısı üzerinden desteklenecek.

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., dünyanın önde gelen İnsansız Hava Aracı Sistemleri (UAS) üreticisidir. Predator® hattı, 30 yılı aşkın süredir uçuş gerçekleştirmiş ve toplamda 9 milyon uçuş saatini aşmıştır. Ürün portföyü arasında MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® ve MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian® bulunmaktadır. Şirket, uzun süreli dayanım ve çok görevli çözümler sunarak sürekli durum farkındalığı ve hızlı müdahale imkanı sağlamaya odaklanmaktadır.



